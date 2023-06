PRF apreende mais uma carga de cigarro contrabandeado em Macaíba/RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na manhã deste sábado (10/06), em Macaíba/RN, um homem de 44 anos por transportar cigarros contrabandeados. A carga, que estava em um caminhão, será contabilizada pela Receita Federal. A PRF no Rio Grande do Norte realizou as duas maiores apreensões de cigarros contrabandeados da história da instituição no país. Somando as duas apreensões são quase 4,5 milhões de maços de cigarros contrabandeados.

A maior apreensão da história da PRF foi em São Gonçalo do Amarante/RN, no dia 12 de abril de 2023. Foram apreendidos quase 2,3 milhões de maços de cigarros, além de cinco caminhões.

Já a segunda maior apreensão da história da PRF, ocorreu em Macau/RN, no dia de 14 novembro de 2020. Foram apreendidos 2,2 milhões de maços de cigarros contrabandeados, duas embarcações, dois automóveis, dois caminhões e uma carreta. Somente nessas duas ocorrências, considerando a carga, embarcações e veículos, totaliza-se um prejuízo ao crime organizado superior a 20 milhões de reais.