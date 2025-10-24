PRF anuncia leilão com mais de 500 carros, motos e sucatas no RN

PRF realiza leilão de carros e motos no RN — Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou um leilão de carros e motos retidos que vai acontecer na próxima quinta-feira (30) no Rio Grande do Norte.

Serão postos à venda 508 veículos, distribuídos em 262 lotes conservados e 78 em lotes de sucata. Este é o quarto leilão de veículo realizado somente em 2025, segundo a instituição.

O número de lotes pode variar até o momento da realização do leilão. O edital do leilão foi publicado e está disponível no site do leiloeiro (aqui).

No endereço, também é possível ver fotos dos bens leiloados. Entre as motos conservadas, que ainda podem ser usadas para circulação, há unidades com preço inicial de R$ 1 mil.

A página ainda informa os locais para a visitação, os lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes.

Os lances já podem ser ofertados pela internet até o momento da realização do leilão, que ocorrerá exclusivamente on-line pelo site.

Os lotes arrematados com direito a documentação serão disponibilizados, sem multas ou débitos de anos anteriores, apenas com as taxas do Detran para transferência e os débitos de licenciamento referentes ao exercício corrente (2025).

Sobre o valor do lance dado, o comprador é responsável pela comissão do leiloeiro (8,75%) e o ICMS.

As visitações estarão disponíveis entre a segunda (27) e a quarta-feira (29) nos locais indicados no edital.

Endereços para visitação

Lotes: 01 ao 36; 400 ao 410: – Pátio TRANSGUARD – Localizado no Município de Caicó/RN: Br 427, km 102, vizinho ao Posto do Moinho, às margens da rodovia.

Lotes: 51 ao 75; 420 ao 433: Pátio da TRANSGUARD – Localizado no Município de Mossoró/RN: AV. MOTA NETO S/N (EM FRENTE AO HOSPITAL SAO LUIZ) – Bairro: Aeroporto.

Lotes: 80 ao 145; 450 ao 477: Pátio da TRANSGUARD – Localizado no Município de Natal/RN: AV. Industrial Francisco da Motta, s/n – Bairro: Bom Pastor.