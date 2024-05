Previsão para a semana no RN é de sol com nuvens e chuvas passageiras

A semana desta segunda 27 a sexta-feira 31, será predominantemente de Sol, períodos de nublado e chuvas passageiras em todo o Rio Grande do Norte. Os dados são do Portal Clima Tempo e podem sofrer alterações durante o decorrer dos dias.

Natal

Na capital, a segunda-feira inicia em Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia. Já para a terça-feira 28, a previsão aponta Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Na quarta 29 e quinta-feira 30, a expectativa é de Sol e aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. A sexta retoma em Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As temperaturas devem variar entre a mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.

Mossoró

Na Região Oeste, a segunda, quinta e sexta-feira serão tomadas de Sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já a terça-feira contará com Sol, algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Para quarta-feira, a expectativa é de Sol, com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde, e noite com pouca nebulosidade. Temperaturas entre 23ºC e 33ºC.