Previsão de temperatura máxima para o RN chega a 41ºC nesta sexta 5; veja em quais cidades

Ao menos dois municípios do Rio Grande do Norte tem previsão de temperatura máxima de 41ºC nesta sexta-feira, 5, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Caicó, no Seridó, e São Rafael, no Oeste potiguar, têm previsão de temperatura máxima mais alta do estado para este final de semana.

Em Caicó, a temperatura mínima prevista para esta sexta-feira é de 24ºC e a umidade do ar varia entre 20% e 80%. No período da tarde a previsão é de que o céu seja encoberto por poucas nuvens e a região receba ventos fracos. À noite, o município terá ventos moderados.

Neste sábado 6 , o caicoense terá que conviver ainda com temperaturas consideradas altas: a máxima prevista é de 39ºC com umidade do ar variando entre 25% e 80%.

Temperatura máxima também em São Rafael

Ainda de acordo com o Inmet, Para o município do Oeste potiguar, a tendência é de aumento na temperatura, com máxima de 41ºC e mínima de 25º. A umidade do ar está prevista com mínima de 20% e máxima de 80%. Períodos da tarde e da noite no município deve ser de muitas nuvens e com ventos moderados.

Neste sábado, no entanto, a temperatura continua alta: máxima prevista de 38ºC e mínima de 25ºC. A umidade do ar está prevista pelo Inmet para variar de 30% a 80%.