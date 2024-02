Previsão da semana é de chuvas no Rio Grande do Norte

A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) causou as chuvas ocorridas no último final de semana. É o que aponta do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) que registrou os maiores acumulados, entre 7h15 da última sexta-feira (16) e o mesmo horário desta segunda (19), ocorreram na região do Seridó Potiguar nos municípios de Cerro Corá (78 mm), Lagoa Nova (49 mm) e Currais Novos (39,5 mm); Na região Central Potiguar do estado, Coronel João Pessoa (63 mm), Ipanguaçu (55 mm) e Major Sales (43,3 mm) no Oeste Potiguar.

“O cenário segue favorável para ocorrência de bons volumes de chuva no Rio Grande do Norte até o final do mês, tanto no Litoral como no interior devido a atuação da Zona de Convergência, principal sistema meteorológico que provoca chuva”, explicou Gilmar Bristot, chefe da unidade de Meteorologia da Emparn..

Os avisos meteorológicos emitidos pelo sistema apontam a probabilidade de chuvas acima de 50mm na região do Seridó. “Essas chuvas podem ocorrer em qualquer dia desta semana, e em qualquer horário, até o final deste mês”, disse Bristot.

Sobre as temperaturas eles devem variar entre 23°C e 31°C no Litoral Potiguar e 23° e 33°C no interior.

O Sistema de Monitoramento pode ser acessado pelos seguintes endereços eletrônicos: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

Previsão dia a dia

Segunda-feira (19/02/24)- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas nas regiões de Mossoró, Seridó, Vale do Açu, Alto Oeste Potiguar.

Terça-feira (20/02/24) –Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todo o estado.

Quarta-feira (21/02/24) – Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todo o estado.

Quinta-feira (22/02/24)- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todo o estado.

Sexta-feira (23/02/24)- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todo o estado.

Sábado (24/02/24)- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todo o estado.

Domingo (25/02/24) – Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas em todo o estado