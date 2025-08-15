PREVI Mossoró reforça fim do calendário da prova de vida em agosto

A prova de vida é de suma importância para comprovação necessária para continuar a receber benefícios sociais, como aposentadorias e pensões. Após o fim do prazo, previsto para o fim do mês de agosto, o beneficiário deve ter esses benefícios suspensos.

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (PREVI-MOSSORÓ) informa que a prova de vida pode ser feita digitalmente, através do aplicativo oficial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que possui reconhecimento facial.

Recomenda-se o uso do aplicativo pela praticidade, disponível para Android ou IOS, mas também é possível agendar atendimento através do contato (84) 99655-3186.

“Esse procedimento é obrigatório e visa garantir a continuidade do pagamento de benefícios, prevenindo fraudes e assegurando os recursos públicos destinados a quem tem direito. Reforçamos que o processo pode ser feito pelo celular, de casa, pelo aplicativo do RPPS”, afirmou o diretor-executivo Diego Tobias.

O PREVI está localizado na rua Prudente de Morais, n.º 976, bairro Santo Antônio, e tem funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.