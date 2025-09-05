Previ Mossoró convoca beneficiários que seguem com pendências na prova de vida

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró – PREVI MOSSORÓ emitiu nova lista de convocação para beneficiários que não realizaram a devida atualização da prova de vida, podendo ser apresentada de forma inteiramente digital.

No início da semana, através da Portaria n.º 129, presente no Diário Oficial de Mossoró (DOM), 46 pessoas ainda constavam com pendências. A nova lista desta vez apresenta 35 nomes que ainda precisam se regularizar junto ao serviço ou poderão deixar de receber os benefícios.

Como forma de auxiliar diretamente estes beneficiários, a equipe técnica do Previ está recebendo estes beneficiários para a regularização cadastral e a manutenção do pagamento dos benefícios, promovendo a desburocratização e o atendimento humanizado, especialmente aos beneficiários com dificuldades de locomoção.

O não cumprimento desta convocação dentro do prazo adicional de 15 (quinze) dias acarretará suspensão temporária do pagamento do benefício até a regularização da situação cadastral.

O Previ está localizado na rua Prudente de Morais, n.º 976, bairro Santo Antônio, e tem funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O contato para atendimento se dá através do número (84) 99655-3186.

Confira a nova lista: