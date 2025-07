Presos do 8/1 desafiam o STF e removem as tornozeleiras eletrônicas

Também consta em investigação da PF que as ações de Bolsonaro incentivaram o presidente dos EUA, Donald Trump, a prometer o “tarifaço” de 50% aos produtos exportados ao país pelo Brasil. Tanto Eduardo Bolsonaro quanto o pai têm forçado a ideia de que, caso o Congresso Nacional conceda anistia aos presos pelo 8 de Janeiro, Trump revogaria as tarifas.

Por isso, o STF autorizou a operação da PF e determinou o uso de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. O ex-presidente também está proibido de acessar mídias sociais e de conversar com Eduardo Bolsonaro, que segue nos EUA e licenciado do cargo de deputado federal.

Além de usar a tornozeleira para que siga sendo monitorado, Bolsonaro não pode sair de casa das 19h às 6h e aos fins de semana. Ele também não pode se comunicar com com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem com outros réus e investigados.

O que significa o uso de tornozeleira e como funciona

Implantadas no Brasil por meio da Lei 12.258/2010, as tornozeleiras eletrônicas são alternativa para diversos cenários — em um deles, o item funciona como medida cautelar para um cidadão que está sendo processado criminalmente. Pode ser alternativa à prisão preventiva.

O objetivo judicial do uso da tornozeleira eletrônica é monitorar o investigado. No caso de Bolsonaro, o dispositivo vai informar a Justiça caso o ex-presidente saia do país, se dirija a embaixadas ou fique fora de casa no horário proibido pela decisão do STF.

Com GPS embutido, a tornozeleira pesa 156 gramas, e a bateria recarregável, 110 g. A bateria dura cerca de 24 horas, e o usuário pode escolher se a liga diretamente na tomada ou se retira uma parte do dispositivo para recarga e, depois, acopla os dois módulos. Luzes de led piscam de acordo com o status do equipamento, que também vibra para avisar quando a bateria está fraca. Além disso, não é necessário retirá-lo para tomar banho, pois o item é à prova d’água.

Se o equipamento de Bolsonaro quebrar ou for removido, os profissionais que acompanham o sistema serão avisados por meio de uma sirene alta que tocará na sede do Cime. Em todas as situações, a Justiça será avisada, e o comportamento do monitorado poderá ser levado em conta no processo. Um telefone 0800 fica também disponível 24 horas para atendimento aos usuários. Os atendentes de plantão podem tirar dúvidas sobre o uso e, se os equipamentos apresentarem algum defeito ou serem danificados, o monitorado terá como pedir orientações.

Correio Braziliebnse