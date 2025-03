Preso no RN custa R$ 2.037 em média

Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) apontam que o Rio Grande do Norte gasta R$ 2.037,47 por preso a cada mês, no ano passado. O valor é inferior à média nacional, que ficou em R$ 2.331,49. No geral, em todo o país, a média variou entre R$ 1,1 mil e R$ 4,3 mil.

Ao todo, segundo a Senappen, a despesa total foi de R$ 301 milhões, sendo a despesa com pessoal de R$ 225 milhões e R$ 76 milhões de outras despesas. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap-RN), o valor médio engloba todos os gastos. Por mês, a população penal do estado é de cerca de 12 mil pessoas.

Entre os gastos estão despesas com folha de pagamento dos policiais penais e servidores da Seap; manutenção das unidades prisionais; alimentação; contas de água, luz, telefone, internet e softwares; segurança; além de kits individuais com materiais de limpeza e higiene, colchões e uniformes.

Confira o ranking de todos os estados

Bahia – R$ 4.367,55

Amazonas – R$ 4.199,99

Tocantins – R$ 4.088,05

Minas Gerais – R$ 3.651,32

Santa Catarina – R$ 3.393,69

Amapá – R$ 3.367,71

Ceará – R$ 3.133,53

Maranhão – R$ 3.099,59

Piauí – R$ 2.922,60

Rondônia – R$ 2.838,14

Distrito Federal – R$ 2.785,83

Sergipe – R$ 2.706,70

Acre – R$ 2.609,71

Pará – R$ 2.355,71

Goiás – R$ 2.227,14

Rio Grande do Sul – R$ 2.189,41

São Paulo – R$ 2.185,18

Alagoas – R$ 2.165,29

Roraima – R$ 2.101,69

Mato Grosso do Sul – R$ 2.050,76

Rio Grande do Norte – R$ 2.037,47

Paraíba – R$ 1.959,86

Rio de Janeiro – R$ 1.792,26

Paraná – R$ 1.493,90

Pernambuco – R$ 1.387,45

Espírito Santo – R$ 1.105,14

*Mato Grosso não apresentou informações

Portal da Tropical