Presidente Lula viaja para cúpula do G7, mas não há previsão de encontro com Trump

Por:Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

A ideia é manter a linha da política externa brasileira de evitar atritos diretos com Washington. Em sua intervenção, o presidente brasileiro deve se concentrar na transição energética, que é um dos temas de destaque do encontro, e fazer a ponte com a COP30, que acontece no Brasil este ano. Aí deve defender o multilateralismo como única solução para a mudança do clima, que é um problema global. Esta é questão que o distancia de Trump, que tem focado a sua política externa no unilateralismo e se afastado, cada vez mais, da agenda climática, sobretudo depois de ter deixado o acordo de Paris. Na França, onde esteve recentemente em visita de Estado, o brasileiro afirmou que convidaria Trump para a cúpula da COP30 em novembro em Belém.

O governo do petista tem mantido a cautela para lidar com a administração americana para evitar cair em provocações ou partir para o embate direto. Assim, tenta se concentrar no pragmatismo da relação para defender seus interesses. É o que tem tentado fazer nas negociações comerciais e buscar cotas para as exportações brasileiras de aço.

Em março, os EUA anunciaram a imposição de tarifas de 25% para todas as suas compras de aço e alumínio do mundo. Esse percentual foi dobrado para 50% recentemente. O Brasil é o segundo maior fornecedor americano de aço e perde apenas para o Canadá, país anfitrião da cúpula do G7. O tema está na agenda do encontro bilateral que Lula terá o novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, previsto para o mesmo dia da sessão do G7. O brasileiro também deve convidar o Canadá para retomar conversas sobre um acordo Mercosul-Canadá.

Criado em 1975, G7 completa 50 anos

A previsão é que o presidente Lula chegue em Calgary, onde ficará hospedado. A cidade fica a 100 quilômetros de Kananaskis, local da reunião do G7. Os temas escolhidos pelo Canadá para o encontro são segurança energética com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de mineiras e infraestrutura e investimentos.

No governo, a avaliação é de que a nona participação de Lula em um encontro do G7 será muito importante em função de o país estar na presidência da COP30. O encontro no Canadá é visto como uma oportunidade para falar da organização da COP e convidar seus homólogos. Também estarão em Kananaskis: o secretário-geral da ONU, António Gutérres, o presidente do Bird, Ajaypal Singh, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que têm status de entidades observadoras no G7.

A agenda, ainda sujeita a confirmações de última hora do Palácio do Planalto, indica a viagem do presidente na segunda-feira pela manhã para o Canadá. No mesmo dia, tem recepção às 17h30 oferecida pela premier da província de Alberta, Danielle Smith, com demais países convidados. Às 18h30, participa de jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon. Na terça-feira, dia da reunião com países do G7, a previsão é de boas-vindas aos países convidados de 11h às 11h15, uma foto com líderes do G7 e convidados entre 11h15 e 11h30, curto período para reuniões bilaterais até a realização da sessão, que será de almoço de trabalho do G7 com países convidados. O encerramento está previsto para 15h30. Está confirmada, por enquanto, o encontro bilateral com Mark Carney, a pedido do próprio premier canadense. Outras reuniões bilaterais não estão descartadas.