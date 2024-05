Presidente dos Estados Unidos se solidariza com vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Em um comunicado oficial da Casa Branca, o presidente americano Joe Biden se solidarizou com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Jill e eu estamos profundamente entristecidos pela perda de vidas e pela devastação causada pelas inundações no Brasil. Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por essa tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos às famílias e indivíduos”, diz a declaração.

Ainda segundo o comunicado, Biden afirma que sua administração está em contato com os parceiros brasileiros e que “Estados Unidos estão trabalhando para fornecer assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras, enquanto lideram a resposta”. E acrescenta: “Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil.”

Ajuda internacional

O Itamaraty afirmou que pelo menos sete países já manifestaram disposição em ajudar o Brasil no apoio à população atingida pela tragédia no Rio Grande do Sul. A maior parte deles é da América do Sul, mas houve contato ainda do Oriente Médio e América do Norte.

Nos últimos dias, segundo o governo brasileiro, Argentina, Chile, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Venezuela manifestaram solidariedade e ofereceram doações e ajuda. O Vaticano também informou que o Papa Francisco destinou 100 mil euros às vítimas.

O Banco Mundial também disse que disponibilizou US$ 125 milhões, equivalente a mais de R$ 600 milhões em recursos emergenciais para o Rio Grande Sul.

Segundo o comunicado publicado pela instituição, os recursos foram realocados para projetos já em andamento, como o “Programa de Resiliência Urbana no Sul do Brasil”, “Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre”, e “Programa de Apoio ao Novo Bolsa Família”.

Agência Brasil