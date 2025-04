Presidente do TSE celebra os 65 anos de transferência do Tribunal para Brasília

Na abertura da sessão plenária desta terça-feira (22), a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, celebrou os 65 anos de mudança da sede do Tribunal do Rio de Janeiro para a então nova capital do país, Brasília. Segundo a ministra, nesse período, o órgão máximo da Justiça Eleitoral vem cumprindo, rigorosamente, as suas funções e competências constitucionais.

“A lembrança desses 65 anos da mudança da sede do Rio para cá é uma data que conforta as eleitoras e os eleitores no sentido de que a Casa dá cumprimento às suas funções, assegurando a todo o eleitorado brasileiro a certeza dos seus direitos”, afirmou Cármen Lúcia.

Ela destacou a figura do ministro Nelson Hungria, cujo mandato na Presidência do Tribunal ocorreu no biênio 1959-1961, ocasião da transferência. A nova capital foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e, no dia seguinte (22 de abril), o TSE se instalou na cidade, ocupando sua quinta sede no Bloco 6 da Esplanada dos Ministérios. O órgão funcionou no local entre 1960 e 1971, quando ocorreu a mudança para sede própria, na Praça dos Tribunais Superiores, situada no Setor de Autarquias Sul (SAS).

Desde a sua criação, em 1932, até hoje, o TSE funcionou em sete sedes, quatro delas no Rio de Janeiro e três em Brasília. Em 15 de dezembro de 2011, passou a ocupar a atual sede, no Setor de Administração Federal Sul (SAFS).