Presidente do México anuncia acordo com Trump para pausar tarifas por um mês

Presidente do México anuncia acordo com Trump para pausar tarifas por um mês

Claudia Sheinbaum afirmou que o México reforçará a fronteira com 10 mil membros da Guarda Nacional, enquanto os EUA trabalharão para impedir o tráfico de armas de alta potência para o México.

Por Isabela Bolzani, g1

03/02/2025 12h29 Atualizado há 20 minutos

Sheinbaum: vamos suspender taxação por um mês

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira (3) que fez um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pausar as tarifas anunciadas por ele durante um mês.

Em uma publicação feita em sua rede social X, Sheinbaum afirmou que teve uma conversa com o presidente americano, “com grande respeito” pelo relacionamento entre os dois países. Com isso, chegaram a uma série de acordos:

O México reforçará imediatamente a fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, particularmente fentanil.

Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar para impedir o tráfico de armas de alta potência para o México.

As equipes dos dois países começarão a trabalhar em duas frentes: segurança e comércio.

As tarifas comerciais entre os dois países estão suspensas por um mês a partir de agora.

Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira, a presidente mexicana disse que os chefes de Estado entenderam que essa seria a melhor forma de continuarem competitivos com a China e outras nações do mundo.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, anuncia acordo com Donald Trump para pausar tarifas por um mês — Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Sheinbaum informou que o México passa a ter três mesas de trabalho conjuntas com o governo norte-americano.

“Já temos uma mesa com a Secretaria do Departamento dos Estados Unidos, onde o subsecretário está trabalhando fortemente para a defesa dos nossos irmãos mexicanos e sobre todos os temas que tenham a ver com imigração”, disse a presidente mexicana.

“Agora, se abrem duas novas mesas de trabalho, uma para tratarmos sobre o tema de segurança e outra sobre o tema de comércio”, completou Sheinbaum, reforçando o quanto considera importante a pausa das tarifas. “Teremos um mês para trabalhar e convencer a todos que esse é o melhor caminho”.

Trump também comentou o acordo em sua rede social, Truth Social. O presidente americano descreveu a conversa como “muito amigável” e destacou que os soldados enviados pelo México para a fronteira serão “designados especificamente para interromper o fluxo de fentanil e migrantes ilegais” para os EUA.

Trump também confirmou a suspensão das tarifas previstas, indicando que o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, liderarão as negociações com “representantes de alto nível do México”.

“Estou ansioso para participar dessas negociações, com a presidente Sheinbaum, enquanto tentamos alcançar um ‘acordo’ entre nossos dois países”, escreveu Trump.