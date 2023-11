Presidente da Petrobras anuncia seleção de bolsas para jornalistas

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou na noite desta terça-feira (07), a Seleção Petrobras de Jornalismo. O projeto distribuirá 15 bolsas, sendo três para cada região do país. Totalizando um investimento anual de R$225 mil, porém o edital ainda deverá ser lançado com as regras de participação.

O anúncio feito durante a programação de 70 anos da petroleira com a imprensa de todo Brasil. O presidente enfatizou que é um momento de valorização do profissional de imprensa: “O momento é para reeditar, recuperar a relação de homenagem e de apoio ao jornalismo, a quem diariamente está cobrindo os fatos. Diante dos dados que colhemos, resolvemos criar essa seleção”.

Jean Paul detalhou como funcionará o processo seletivo voltado ao público da comunicação: “Estamos fazendo um programa de fornecimento de 15 bolsas, para produções de reportagens em todo país. Nesta edição direcionaremos R$ 225 mil e a cada edição vamos reajustando”.

“Essa ação não é um prêmio, é estimular que as turmas, principalmente as mais novas, que sejam geradas memórias, pesquisas, conteúdos”, complementou o presidente.

No decorrer do evento, o presidente da petroleira, ressaltou a história de cada jornalista e que apesar da evolução do tempo e das transformações tecnológicas continuam exercendo seu trabalho.

Além disso, o gestor da petroleira destacou que novas enciclopédias jornalísticas podem surgir dessas pesquisas: “Todos serão bem-vindos e essas matérias vão nos dar novas enciclopédias sobre o setor de petróleo, energia em geral. Já que vivemos essa transição energética”.

Na ocasião, foi realizado também um momento de homenagem e reconhecimento para as “Petroletes”, nome atribuído carinhosamente às mulheres jornalistas que fizeram história durante a trajetória profissional na empresa cobrindo os principais acontecimentos e colaboraram para o processo de comunicação da empresa.