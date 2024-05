Presidente da FNF busca reunião com a CBF para incluir Natal na Copa do Mundo Feminina

José Vanildo, presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), expressou seu descontentamento e surpresa com a omissão de Natal na lista de sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, a ser sediada no Brasil. A proposta brasileira, que venceu a eleição, prevê o uso de dez estádios, todos usados na Copa de 2014. Os dois únicos que ficaram de fora foram a Arena das Dunas e a Ligga Arena (Curitiba/PR).

“O RN possui uma das melhores arenas do país, um equipamento elogiado por todos. É uma cidade que possui toda estrutura turística para receber eventos desse tipo e, sinceramente, não sei ainda qual foi o critério utilizado para deixar a capital potiguar de fora da lista de sedes para o Mundial feminino,” declarou Vanildo.

A frustração é palpável, especialmente considerando que a Arena das Dunas é frequentemente citada como um exemplo de infraestrutura esportiva de ponta. Além disso, Natal é reconhecida por sua capacidade de hospedar grandes eventos, com uma infraestrutura turística robusta que inclui hoteis, restaurantes e atrações culturais.

Vanildo anunciou que buscará diálogo com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para discutir a situação. “Não vou aceitar isso de forma pacífica e vou me reunir com quem for necessário para tentar alterar esse quadro, que não é justo com Natal,” afirmou o dirigente potiguar.

A escolha das cidades-sede é um processo complexo e multifacetado, envolvendo não apenas a qualidade das instalações esportivas, mas também considerações logísticas, econômicas e políticas. Ainda assim, a expectativa é que a FNF possa apresentar um caso convincente para incluir Natal como uma das joias da coroa do futebol feminino para não ficar de fora do Mundial em 2027.

Enquanto isso, o Brasil se prepara para sediar o que promete ser um torneio espetacular, com o Maracanã e o Mineirão prontos para receber as melhores jogadoras de futebol do mundo. A seleção brasileira, que já fez história em edições anteriores, terá a chance de brilhar em casa, aumentando a empolgação e as expectativas dos fãs em todo o país.