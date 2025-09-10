Presidente da CBF dispara após jogo contra a Bolívia: “Verdadeira várzea”

A Seleção Brasileira perdeu para a Bolívia, por 1 a 0, nesta quinta feira (9), em El Alto, encerrando sua participação as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O autor do gol da partida foi Miguelito, jogador do América-MG emprestado pelo Santos. O jovem se torna herói nacional, já que, com a vitória, a Bolívia vai disputar a repescagem mundial e segue com chances de ir à Copa.

Logo após a partida, o presidente da CBF, Samir Xaud, deu entrevista para o ge e desabafou sobre as dificuldades que o time enfrentou durante o duelo.

O dirigente reclamou da atuação dos gandulas, da arbitragem e da polícia.

“Uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4 mil metros, jogamos contra a arbitragem, contra a polícia e contra os gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo. Uma verdadeira várzea”, disse o diretor.

“Não é o que nós esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais. Esse tipo de atitude, principalmente jogando na altitude, fica difícil, ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo. Espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado. Isso não pode acontecer, é um absurdo”, completou Xaud.

O Brasil conseguiu se classificar mesmo com a derrota para os bolivianos, mas teve o pior desempenho na sua história e se classificou na quinta posição, com 28 pontos.

No final da partida, bolas foram lançadas no campo para atrapalhar os ataques da Seleção. O presidente criticou o ocorrido e afirmou que teve problemas com a delegação boliviana.

Pênalti polêmico define o jogo

O gol de Miguelito saiu nos acréscimos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. O lance gerou polêmica nas redes sociais.

Bruno Guimarães dividiu com o lateral-esquerdo Roberto. O árbitro não marcou a penalidade em campo, mas, após análise do VAR, deu o pênalti.

Ancelotti escalou time reserva na altitude

A derrota, no entanto, não está apenas na conta do pênalti polêmico. O Brasil foi completamente dominado pela Bolívia e pela altitude do segundo estádio mais alto do mundo — onde a Seleção nunca havia jogado.

Com a classificação garantida, Ancelotti optou por fazer testes e escalou um time praticamente reserva. Apenas Alisson e Bruno Guimarães começaram os dois jogos desta Data Fifa.

A falta de entrosamento do time ficou clara e o Brasil praticamente não teve chances claras de gol, enquanto a Bolívia finalizou 23 vezes, nove delas na meta de Alisson.

Na reta final da partida, com alguns titulares em campo, a Seleção até teve mais volume de jogo, mas os efeitos da altitude seguiram sendo sentidos e a derrota não foi evitada.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Agora 100% focada na preparação para a próxima Copa do Mundo, a Seleção volta a se reunir para a Data Fifa de outubro, quando fará uma “turnê” asiática.

O Brasil fará dois amistosos no continente, contra Coreia do Sul (em Seul, dia 10 de outubro) e Japão (em Tóquio, quatro dias depois).