Presidente da Câmara solicita sede própria à Fátima Bezerra

Na tarde desta quinta-feira (11), o vereador Lawrence Amorim (Solidariedade), presidente da Câmara Municipal de Mossoró (CMM) e a vereadora Larissa Rosado (PSDB) se reuniram com a governadora Fátima Bezerra (PT) e com Raimundo Alves, secretário chefe do gabinete civil, para discutir a possibilidade de um prédio público destinado ao Poder Legislativo de Mossoró.

A solicitação visa transferir a CMM para um prédio desocupado que pertença ao estado do RN. Atualmente, o edifício do Poder Legislativo está localizado na Rua Idalino de Oliveira, no centro da cidade, sendo alugado. Lawrence Amorim destaca, “Pagamos alto para mantermos a sede da Câmara de Mossoró. Com a cessão de um prédio público para ser a nova sede, economizaremos recursos públicos que poderão ser empregados em outras áreas”.

No encontro, o vereador apresentou algumas sugestões de prédios no município que podem servir como sede. Proposta será analisada pela equipe técnica do Governo do Estado. “Em breve teremos outros encontros, inclusive da governadora com os outros vereadores e vereadoras”, finalizou Lawrence Amorim.