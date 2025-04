Preparador físico Marcos Monassa deixa o ABC

O Departamento de Futebol alvinegro comunicou nesta terça-feira 1°, que o preparador físico Marcos Monassa não faz mais parte da comissão técnica do Clube do Povo.

O profissional conversou com a diretoria na última semana e, em comum acordo, acertou os detalhes para a sua saída do Alvinegro depois do término do Campeonato Potiguar 2025.

Em nota, o ABC Futebol Clube agradeceu ao profissional pelos serviços prestados e desejou sucesso para a sequência de sua carreira.