Prêmio Antônio Francisco de Literatura de Cordel com inscrições abertas e mais de R$ 12 mil em prêmios

Com o objetivo de estimular a leitura e a produção literária, fortalecendo a identidade cultural no Rio Grande do Norte, o Projeto Casa das Palavras realizará entre os meses de junho e julho, o Prêmio Antônio Francisco de Literatura de Cordel, que acontecerá de forma virtual, com inscrições abertas até o dia 10 de junho .

Patrocinado pela Cosern, Instituto Neoenergia e Governo do Estado, através da Lei Câmara Cascudo e Fundação José Augusto, o prêmio homenageia o mestre Antônio Francisco, nome reconhecido nacionalmente como um dos grandes poetas vivos do Brasil. O tema desta primeira edição será “O sonho de cada um e quando todos sonham juntos!”

Dividido em três categorias – Estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); Estudantes do Ensino Médio (1º ao 3º ano) e Universitário (graduação); e Categoria Livre -, o Prêmio distribuirá aos vencedores mais de R$ 12 mil em premiações, sendo para cada categoria R$ 2.000 para o primeiro, R$ 1.200 para o segundo e R$ 800 para o terceiro colocado.

Para participar, os candidatos deverão ler o regulamento e preencher a ficha de inscrição, que estão disponíveis no site: https://linktr.ee/casadaspalavras.

“É uma alegria poder homenagear um dos maiores cordelistas em atividade no nosso país, que é do nosso Estado. A expectativa é que consigamos popularizar a e incentivar nossos jovens a conhecer e produzir cada vez mais literatura de cordel. Esperamos inclusive, nos próximos anos, dar continuidade ao Prêmio com mais categorias e ampliando o valor da premiação”, afirma o produtor cultural, Rilder Medeiros.

Sobre Antônio Francisco

Poeta e Cordelista da cidade de Mossoró. É membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na cadeira de número 15, cujo patrono é o poeta cearense Patativa do Assaré. Em dezembro de 2018 recebeu a Comenda de Incentivo à Cultura Luís da Câmara Cascudo reconhecimento do Senado Federal a personalidades e instituições que tenham uma contribuição relevante ao registro da cultura e do folclore no Brasil.

Serviço

1º Prêmio Antônio Francisco de Literatura de Cordel

Data das inscrições dos trabalhos: Até 10 de junho de 2021

Local: Ambiente Virtual – inscrições e informações através do link: https://linktr.ee/casadaspalavras