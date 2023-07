Prefeitura testa equipamentos tecnológicos capazes de identificar veículos roubados

Secom/PMM

Priorizando a segurança no trânsito, a Prefeitura de Mossoró promoveu nesta terça-feira (4) uma série de análise de equipamentos tecnológicos que visam trazer melhorias significativas e segurança para o trânsito local. Os equipamentos passam por minuciosa análise. Técnicos da Prefeitura de Mossoró verificam as funcionalidades dos dispositivos, como o registro real da velocidade, contagem do fluxo e o monitoramento aprimorado. Com tecnologia de ponta, o dispositivo é capaz de armazenar informações do veículo e notificar às autoridades sobre possível registro de roubo ou clonagem.

Os testes fazem parte da 2ª fase do processo licitatório que verifica, na prática, se a empresa participante do certame utiliza realmente equipamentos necessários para estudo e monitoramento. A iniciativa tem como objetivo dar sequência ao certame que proporciona mais segurança viária ao município, garantindo melhor controle de fluxo e a redução de acidentes.

De acordo com o diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia, o trabalho além de reduzir o número de acidentes e salvar vidas, é fundamental para auxiliar os engenheiros na elaboração de projetos para fortalecer e assegurar mais proteção ao fluxo local.

“Os equipamentos são extremamente modernos e servem para fazer a leitura da velocidade, acompanhado de um painel de ponta que faz o registro e comparativo dos números. Além disso, outros também estão sendo testados, como o de avanço semafórico e de controle de velocidade. Com isso, a Prefeitura reforça os investimentos na mobilidade e segurança do município”, pontuou.

Vale ressaltar que os testes fazem parte do processo de análise, portanto, assim que finalizado o procedimento, os equipamentos serão retirados para sequência dos trâmites da licitação. Após o avanço nas fases subsequentes do processo, o Departamento de Trânsito iniciará estudos técnicos para avaliar os locais que receberão os novos equipamentos tecnológicos.