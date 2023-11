Prefeitura se pronuncia sobre operação que envolve três guardas municipais

A Prefeitura Municipal de Mossoró emitiu nota oficial nesta terça-feira sobre a Operação Fogo Amigo, deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil do RN.

Mais cedo, os delegados Dênis Carvalho e Rafael Arraes revelaram em coletiva de imprensa que pelo menos três guardas civis municipais estariam envolvidos no atentando contra o veículo do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Thiago Fernandes, ocorrido no dia 11 de outubro passado.

Os três foram afastados da função.

Confira a nota na íntegra.

Diante da deflagração da Operação “Fogo Amigo”, pela Polícia Civil de Mossoró, nesta terça-feira (07), tendo como alvo Guardas Civis Municipais suspeitos de participar de ataque ao Comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, a Prefeitura Municipal de Mossoró destaca que dará cumprimento às medidas determinadas pela justiça sobre os referidos servidores. A Prefeitura acompanha as investigações e o desenrolar dos fatos à espera do pleno esclarecimento do triste fato ocorrido no dia 11 de outubro deste ano, e que os culpados sejam punidos na forma da lei.

Mossoró-RN, 07 de novembro de 2023 Prefeitura Municipal de Mossoró