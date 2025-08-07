Prefeitura recomenda que artistas se abstenham de fazer promoção pessoal de gestores durante a Festa do Bode
Hoje começa a Festa do Bode, último evento do trimestre festivo da Prefeitura de Mossoró, e com ele a recomendação para que os artistas contratados se abstenham evitem menções de agradecimentos ao prefeito Allyson Bezerra (UB) e autoridades municipais.
“Fica expressamente vedado o uso de falas, menções, agradecimentos ou qualquer forma de exaltação a nomes de autoridades vinculadas à Administração Pública Municipal durante as apresentações, independentemente do cargo ocupado”, diz a notificação assinada pela diretora financeira da Festa do Bode Júlia Jozeane Alves da Costa.
No Mossoró Cidade Junina foram registradas menções ao prefeito Allyson Bezerra que chamaram a atenção do Ministério Público Eleitoral por emitirem indícios de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder.
No Mossoró Sal & Luz, evento evangélico bancada pelo erário municipal, também aconteceram cenas enaltecendo a figura do prefeito.