Prefeitura realiza Processo Seletivo Simplificado para a Assistência Social

SECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró realiza Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para os cargos de assistente social, psicólogo, técnico de nível superior, técnico de nível médio I, técnico de nível médio II e técnico de nível médio III, sob regime de contrato administrativo dos cargos específicos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O PSS constará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional realizado em etapa única. Cada candidato(a) só poderá concorrer a um único cargo. Em nenhuma hipótese será efetuada a contratação de candidato(a) em cargo diferente daquele pelo qual tenha optado no ato da inscrição.

O prazo de validade do PSS será de até um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, não excedendo o prazo máximo de dois anos.

Para os cargos das unidades de assistência social da Proteção Social Especial: Psicólogo (20 horas), Assistente Social (20 horas), Técnico de Nível Superior (20 horas), Técnico de Nível Médio III – Cuidador (40 horas) e Técnico de Nível Médio II – administrativo (40 horas). A convocação dos candidatos classificados dentro do número de vagas ocorrerá, em qualquer tempo, no decorrer do prazo de validade deste processo seletivo, à medida que for sendo justificada a necessidade de contratação de pessoal, para suprir carências de recursos humanos da Semasc.

No ato da inscrição, a graduação deverá ser comprovada mediante diploma ou certificado de conclusão expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A conclusão do Ensino Médio deverá ser comprovada mediante histórico escolar, certificado ou declaração de conclusão expedida pelo MEC.

Os candidatos poderão obter todas as informações referentes ao PSS, exclusivamente, no site https://concursos.prefeiturademossoro.com.br. As inscrições seguem até o dia 28 de agosto.