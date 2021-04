Prefeitura oferta aluguel social para famílias venezuelanas em Mossoró

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ) anunciou nesta quinta-feira (22) que concederá por um período de 01 ano aluguel social para cinco famílias venezuelanas não indígenas que estão Mossoró. A vila localizada no bairro Santa Delmira tem 15 casas. Destas, 11 estão ocupadas.

A secretária Janaína Holanda destaca a importância do trabalho realizado pela secretaria. A titular da pasta explica que essas famílias vão receber acompanhamento de profissionais da SMDSJ para que possam se inserir no mercado de trabalho.

“Essas famílias receberão um acompanhamento de profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude para que eles possam se inserir no mercado de trabalho e assim possam conseguir suprir a própria necessidade”.

Ainda segundo a secretária “É um trabalho desafiador, mas que a gente está fazendo com muito carinho, com muita determinação para que esses imigrantes consigam estar no Brasil e em Mossoró da melhor maneira possível”.

O acompanhamento das famílias será em parceria com o setor de Geração de Oportunidades e também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “É um trabalho integrado para verificar as habilidades dessas pessoas”, concluiu Janaína Holanda.