Prefeitura Municipal realiza reunião com representante do Sincard para apresentação do Tibau Solidário aos comerciantes

O representante do Sincard Alexandre Santos, apresentou as regras sobre o funcionamento do cartão de convênio do programa de assistência social. O evento contou com a presença da Prefeita Lidiane Marques, vereadores e também de representantes do comércio tibauense.

A gestão municipal publicou nesta sexta-feira, 31 de março, o decreto que autoriza o programa Tibau Solidário, que vai contribuir com o crescimento e estabilidade de 400 famílias de Tibau.

Os comerciantes que quiserem participar do Tibau Solidário, poderão oferecer aos seus clientes uma opção de pagamento com a utilização de um cartão específico. Trata-se de uma forma de colaborar com o programa e ajudar toda a população. Além disso, a adesão dos estabelecimentos comerciais também ajudará a fomentar a economia local.

A prefeita Lidiane ao firmar esta parceria, tem a expectativa de poder ampliar ainda mais as ações sociais da instituição, fortalecendo a solidariedade e o compromisso social em favor do bem-estar da cidade.