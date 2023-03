Prefeitura Municipal promove promove mutirão de mamografia nesta quarta-feira (29)

A Ação de Saúde “Amigos do Peito” já começou a atender a população. Hoje, dia 29 de março, foram realizados 50 atendimentos para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e conta com uma equipe de médicos e enfermeiros especializados.

Nesta sexta-feira, dia 31 de março, é a vez de mais 40 mulheres receberem atendimento. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do autoexame e da realização de mamografias regulares para a detecção precoce do câncer de mama, aumentando assim as chances de cura.