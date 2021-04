Prefeitura manterá ensino remoto na rede municipal

A Prefeitura de Mossoró anunciou que continuará com as aulas remotas na rede municipal de ensino. Mesmo com a liberação do Governo do Estado para retomada das atividades escolares até a quinta série do Ensino Fundamental I, o município não optará, neste momento, pelo retorno das aulas presenciais, assim garante a Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a assessoria do SME, a pasta está em constante diálogo com professores e demais profissionais da educação, além de ter consultado o poder Executivo e o jurídico da prefeitura acerca da retomada do ensino presencial.

“No momento, permaneceremos com atividades remotas, acompanhando e dando suporte para que as aulas aconteçam. Ao mesmo tempo, estamos preparando as nossas escolas em termos infraestruturais para que, no momento oportuno, possamos voltar com segurança, sempre ouvindo as diversas vozes que constituem a comunidade escolar”, frisou a SME, em nota divulgada pela assessoria.

A Secretaria Municipal de Educação compreende o ensino como uma atividade essencial, mas a preservação da vida é mais importante. “Reconhecemos o quão essencial a educação é para a vida das crianças e dos adolescentes, por isso, tomaremos todos os cuidados para preservarmos essas vidas que serão transformadas pela educação, bem como aquelas vidas que fazem parte desse processo de transformação”, finalizou.