Prefeitura lança segunda fase do “Mossoró Realiza”

A Prefeitura Municipal de Mossoró realizará na próxima segunda-feira (27), a partir das 16h30, o lançamento da segunda fase do programa “Mossoró Realiza”. O evento acontecerá na Rua Benício Filho, no grande Alto de São Manoel.

Na segunda etapa do programa, serão anunciadas cerca de 20 obras na cidade e zona rural de Mossoró, envolvendo as áreas da educação, infraestrutura e mobilidade urbana. As obras contemplam diversos bairros e comunidades rurais.

“Será mais um grande momento para apresentar a população mais obras que beneficiarão o povo de Mossoró. É investimento, é benefício chegando para o nosso povo”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.