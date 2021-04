Prefeitura lança programação para Semana do Lazer

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início a sua programação em alusão a Semana do Lazer. A ideia é realizar uma série de atividades físicas e lúdicas com os servidores públicos nas diversas repartições do município. A programação culminará com o Dia Mundial do Lazer, comemorado nesta primeira edição, no próximo dia 16 de abril.

A iniciativa visa estimular os profissionais a participarem de atividades extra laborais que promovam sua qualidade de vida, melhorando a condição física e mental. O projeto é uma proposta da WLO – World Leisure Organization (Organização Mundial de Lazer), com coordenação do WLCE/USP (Centro de Excelência em Estudos do Lazer), em parceria com o LAGEL (Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer) e o Sesc.

O objetivo do Dia Mundial do Lazer é reforçar o lazer como direito social e sua importância no cotidiano. Além disso, serve para reflexão sobre os acessos e barreiras que ainda existem para muitas pessoas ao redor do mundo.

Programação da Semana do Lazer:

. 12/04 (Segunda-feira) – 8h às 10h

Local da atividade: Secretaria Municipal de Cultura

. 13/04 (Terça-feira) – 8h às 10h

Local da atividade: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

. 14/04 (Quarta-feira) – 8h às 10h

Local da atividade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Comunicação (10h), Secretaria Municipal de Administração.

. 15/04 (Quinta-feira) – 8h às 10h

Local da atividade: Centro administrativo

. 16/04 (Sexta-feira) – 8h às 10h

Local da atividade: Secretaria Municipal de Segurança/Trânsito

. 16/04 (Sexta-feira) – 18h

Local da atividade: Estádio Nogueirão – Encerramento das atividades com transmissão ao vivo de aula espetáculo.