Prefeitura lança edital de credenciamento de artistas para compor o “MCJ” e o “Mossoró Sal e Luz”

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) publicou no Diário Oficial do Mossoró (DOM) desta quinta-feira (13), edital de chamamento público de credenciamento de artistas, músicos e profissionais de arte e cultura para compor a programação dos eventos “Mossoró Cidade Junina 2025” e “Mossoró Sal e Luz 2025”

As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas somente pela internet, por meio do endereço eletrônico smic.mossoro.rn.gov.br a partir das 18h desta sexta-feira (14) até as 23h59 do dia 28 de março de 2025, podendo ser prorrogado mediante justificativa da SMC.

As propostas selecionadas para posterior contratação obedecerão a ordem decrescente de acordo com a classificação, e observarão as características dos eventos. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste processo, serão divulgados no Diário Oficial de Mossoró (DOM)

Quaisquer esclarecimentos e orientação para presentação das propostas serão prestados pela Prefeitura Municipal de Mossoró por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, pelo e-mail [email protected].

Uma comissão de avaliação será criada e nomeada pela SMC e divulgada no DOM, que fará a análise das documentações solicitadas e dos critérios de mérito artístico e cultural. Quem se interessar no credenciamento é só acessar o link do DOM com a publicação do edital para obter mais informações.