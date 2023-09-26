Prefeitura lança concurso público com 274 vagas
A Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou, nesta segunda-feira (25), o edital de concurso público que oferece 274 vagas para provimento de cargos no quadro efetivo de pessoal. Os convocados atuarão em unidades da administração direta do município, de acordo com a necessidade dos órgãos.
São ofertados cargos para os níveis médio e superior, com vagas destinadas a ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD). A banca responsável pelo certame será a FUNCERN (www.funcern.br). Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 9 mil.
As inscrições ocorrerão entre 27 de setembro à 06 de novembro, através do endereço eletrônico da organizadora (www.funcern.br). As taxas variam de R$ 90 a R$ 110, conforme o cargo escolhido.
O concurso terá prova objetiva e que será aplicada no dia 10 de dezembro de 2023. Edital completo AQUI.
Confira o total de vagas e cargos ofertados:
23 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
23 – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS
02 – FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02 – FISCAL DE OBRAS
02 – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS
02 – FISCAL DE MEIO AMBIENTE
01 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO
02 – ASSESSOR DA PROCURADORIA
50 – PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (PEDAGOGO)
70 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I (PEDAGOGO)
05 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO FÍSICA)
04 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (INGLÊS)
04 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (ARTES)
02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – LÍNGUA PORTUGUESA
02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – MATEMÁTICA
01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – HISTÓRIA
01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – CIÊNCIAS
02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – GEOGRAFIA
02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – INGLÊS
08 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – ENSINO DE ARTE
01 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – EDUCAÇÃO FÍSICA
02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – QUÍMICA
02 – PROFESSOR MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E EJA – INTÉRPRETE DE LIBRAS
16 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAÚDE DA FAMÍLIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOPEDIATRIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE DENTÁRIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ORTODONTIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – IMPLANTODONTIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOGERIATRIA
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – PARA NECESSIDADES ESPECIAIS
01 – CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOLOGIA DO TRABALHO
08 – ENFERMEIRO – SAÚDE DA FAMÍLIA
01 – FISIOTERAPEUTA
01 – FONOAUDIÓLOGO
01 – MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA
01 – MÉDICO – ANGIOLOGIA
01 – MÉDICO – CARDIOLOGIA
01 – MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA
01 – MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA
01 – MÉDICO – DERMATOLOGIA
01 – MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
01 – MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA
01 – MÉDICO – GERIATRIA
01 – MÉDICO – INFECTOLOGIA
01 – MÉDICO – MASTOLOGIA
01 – MÉDICO – NEUROLOGIA
01 – MÉDICO – OFTALMOLOGIA
01 – MÉDICO –ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
01 – MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA
01 – MÉDICO – PSIQUIATRIA
01 – MÉDICO – SAÚDE DA FAMÍLIA
01 – MÉDICO – REUMATOLOGIA
01 – MÉDICO – UROLOGIA
01 – MÉDICO VETERINÁRIO
01 – NUTRICIONISTA
01 – PSICÓLOGO
01 – TERAPEUTA OCUPACIONAL