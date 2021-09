Prefeitura lança aplicativo para que a população solicite e denuncie serviços de limpeza urbana

A Prefeitura de Mossoró lançou esta semana o aplicativo “Mossoró Digital”. Por ele, através do celular, a população poderá solicitar ou informar localidades onde esteja precisando de trabalho de limpeza de ruas e avenidas, canteiros, retirada de entulhos e podas de árvores. Tudo de forma rápida e sem burocracia.

“A população pode baixar o aplicativo no smartphone, fazer um cadastro básico e a solicitação do serviço que deseja. É possível apontar locais para retirada de podas, entulhos. As pessoas também podem denunciar metralhas descartadas nas ruas, canteiros, podendo anexar fotos. Após isso, é gerado um número de protocolo e a gente dá um prazo de aproximadamente 5 dias úteis”, explicou Leandro Holanda, diretor de Serviços Urbanos.

“Vale destacar que além dos serviços urbanos, o aplicativo ainda pode ser utilizado para uma série de outras solicitações que envolvem a Secretaria Municipal de Infraestrutura”, explicou Leandro Holanda. A orientação da Prefeitura de Mossoró é que as pessoas fiquem atentas aos dias de coleta de lixo, conforme calendário de cada bairro e alerta ainda para a destinação correta de podas de árvores e entulhos, evitando que os resíduos sejam colocados em vias públicas.