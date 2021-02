Prefeitura inicia pagamento dos terceirizados

Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura Municipal de Mossoró iniciou o pagamento dos terceirizados referente ao mês de janeiro de 2021. A quitação começou após as empresas apresentarem a documentação necessária para liberação do valor previsto em nota fiscal.

“Um compromisso nosso é de pagar os salários em dia dos servidores efetivos e também dos funcionários das empresas terceirizadas do município de Mossoró. Essa é a prática durante toda nossa gestão, durante todo esse trabalho que estamos fazendo na cidade de Mossoró”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

A gestão atual ainda reforçou o compromisso de também pagar o mês de dezembro de 2020, mas destacou que hoje, a situação esbarra em questões legais. A Prefeitura segue os trâmites previstos em lei e até o dia 22 de fevereiro, conforme foi anunciado em coletiva de imprensa, será divulgado o cronograma de pagamento dos salários atrasados deixados pela gestão anterior.

“Cumpri nosso compromisso com funcionários das empresas terceirizadas de mão de obra do município de Mossoró, anuncio que iniciamos hoje, dia 8 de fevereiro, segunda-feira, o processo de pagamento das empresas que apresentaram até final da semana passada nota fiscal e toda documentação necessária na Secretaria de Administração para pagamento. Importante dizer que algumas empresas não apresentaram esse documento, mas, na medida que apresentem, nós vamos providenciar com muita rapidez o processo de pagamento. Nós queremos que todos os funcionários das empresas terceirizadas do município de Mossoró tenham seus salários em dia sendo pago de todas as empresas”, afirmou o prefeito.