Prefeitura inicia montagem de tendas em frente à Caixa Econômica Federal

A Prefeitura de Mossoró iniciou na manhã desta terça-feira (05) a montagem de tendas em frente à Caixa Econômica Federal da Rua Coronel Gurgel. Serão mais de 840 metros quadrados cobertos para dar mais comodidade aos mossoroenses que estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal.

“Temos um clima de sol intenso e a população vinha sofrendo muito. Existia uma apelo nesse sentido [pela cobertura], embora não fosse no rol das obrigações do Município. Mas a Prefeitura viu essa situação, a prefeita sensibilizada com a população que estava sofrendo no sol quente, decidiu assumir a execução dessas tendas para melhorar a condição de quem está na fila. Que são pessoas que ficam até 10h esperando.”, explica o Yuri Tasso, engenheiro da Secretaria de Infraestrutura.

A cobertura disponibilizada pela Prefeitura de Mossoró deve acomodar cerca de 700 a 1000 pessoas, de acordo com estimativa do engenheiro Yuri. Ele informou ainda que a previsão de conclusão da montagem das tendas é hoje (05).

Ana Maria, de 46 anos, do assentamento Santa Elza, veio receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Ela informou que tinha ouvido falar que as filas eram longas e as pessoas ficavam no sol. Nesta terça-feira viu uma realidade diferente porque as tendas já proporcionavam sombra às pessoas. “Muito boa porque as pessoas ficavam no sol horas e horas e é uma coisa que resolve um pouco o problema. Só em estar na sombra fica bem melhor.”, disse Maria.