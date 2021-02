Prefeitura fecha parceria com Waze

Nesta quarta-feira (17), a Prefeitura de Mossoró anunciou parceria com o aplicativo Waze para compartilhar com os usuários informações sobre a circulação viária no município. A união visa informar sobre serviços e bloqueios que possam trazer impactos a mobilidade urbana dos condutores.

O Waze é um software gratuito com serviço de navegação baseado em GPS. A partir de agora, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito compartilhará, em tempo real, dados informando a situação das vias de trânsito de Mossoró. O aplicativo permite verificar rotas, adicionar bloqueios e registrar informações sobre fluxo de veículos.

Luís Correia, diretor Executivo de Mobilidade Urbana, explica que o município não terá gastos com a cooperação, “A parceria não trará nenhum custo para a Prefeitura de Mossoró. A ideia é passar a informação aos usuários, para que possam buscar rotas alternativas. Além da informação sobre os bloqueios, a ferramenta é capaz de sugerir rotas e detalhar todo o percurso. É possível ainda adicionar os horários dos bloqueios, quando inicia e o fim, assim como os sentidos de circulação.”