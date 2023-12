Prefeitura envia à Câmara reajuste salarial a nove categorias

A Prefeitura de Mossoró enviou nesta segunda-feira (11) à Câmara Municipal de Mossoró (CMM) Projeto de Lei Complementar que oportuniza o incremento de até 20% no salário do servidor. Na Saúde, os técnicos de nível médio terão reajuste de 20%. Para os plantões, o projeto assegura acréscimo de 10%. O mesmo percentual (10%) está garantido para os profissionais de nível superior. Já os conselheiros tutelares terão aumento de 10% na folha salarial. A Guarda Civil Municipal e os Agentes de Trânsito terão reajuste de 7,5%. No ano passado, a Prefeitura reconheceu os títulos Especialização, Mestrado e Doutorado para progressão da carreira da Guarda Civil Municipal, possibilitando um incremento de carreira para a categoria. Na Educação, servidores atuantes na direção escolar terão reajuste de 7,5%. O percentual também beneficiará os servidores músicos da Banda Sinfônica Municipal Arthur Paraguai, assim como também fiscais de controle ambiental, auditores fiscais e diretores de Unidade Básica de Saúde. “Um momento ímpar para o servidor. Estamos garantindo reajustes importantes a várias categorias. São servidores que não recebiam um aumento há anos. Antes esquecidos, agora com reconhecimento e valorização. O caminho é esse, valorizar aquele que zela e cuida do nosso povo”, frisou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró. “Os vencimentos atualizados serão pagos aos servidores ainda no mês de dezembro”, complementou.