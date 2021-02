Prefeitura e diretoria do Potiguar se reúnem para discutir apoio ao clube e situação do Nogueirão

Nesta quinta-feira (04), a Prefeitura de Mossoró se reuniu com os dirigentes da Associação Cultural e Desportiva Potiguar no Salão dos Grandes Atos, localizado no Palácio da Resistência. Benjamim Machado, presidente do clube Potiguar, agradeceu pela atenção dada e destacou o diálogo entre as partes, que visam o clube como representante local no campeonato estadual.

O chefe do executivo aproveitou a ocasião para confirmar o comprometimento com o esporte. “Na semana passada, a nossa equipe econômica tornou pública uma dívida do Município contraída em gestões anteriores que ultrapassa os 850 milhões de reais. Diante disso, estamos lutando para equilibrar e pagar os débitos. Apesar das adversidades, das dificuldades encontradas no início da gestão, temos interesse em contribuir para o fortalecimento do nosso futebol”, disse.

O clube pontuou a possibilidade de disputar os jogos da competição estadual no Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, atualmente interditado pela Justiça devido problemas estruturais relacionados à acessibilidade. A questão da municipalização também foi citada no encontro e o prefeito aproveitou para falar sobre o processo.

Através da Secretaria Municipal de Esportes, a Prefeitura de Mossoró, sinalizou que está trabalhando nas tratativas que possibilitem a retomada das partidas naquele espaço. “Estamos providenciando o processo de vistoria. É do nosso interesse que a liberação aconteça, cumprindo todas as exigências previstas pelas autoridades”, afirmou Júnior Xavier, secretário da pasta.