Prefeitura e Caern se reúnem para debater melhorias no abastecimento e rede de esgoto de Mossoró

Nesta terça-feira (02), a Prefeitura de Mossoró se reuniu com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) para discutir a melhoria no abastecimento e ampliação da rede de esgoto no município.

Roberto Sérgio Linhares, presidente da companhia, foi recebido pelo prefeito Allyson Bezerra no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência. Na ocasião, Allyson enfatizou o diálogo entre ambas instituições e reforçou a importância do compromisso na oferta desse serviço à população mossoroense.

“É de fundamental importância que a companhia e o município trabalhem juntos em diálogo constante, pois são responsáveis pela oferta de bens essenciais ao povo”, afirmou o chefe executivo de Mossoró.

Roberto Linhares ainda pontuou a relevância do encontro. “Discutimos o sistema de esgotamento e distribuição de água em Mossoró, a parte de saneamento que afeta a cidade e que é de responsabilidade da Caern e o contrato que o município tem na busca de melhorias”.

A reunião também contou com a participação do Secretário Chefe do Gabinete da Prefeitura Kadson Eduardo; Consultor-Geral do Município Humberto Fernandes; Secretário de Infraestrutura Brenno Queiroga; Diretor de Operações da Caern Thiago Índio; Diretor de Empreendimentos Fábio Nielyton; Gerente Regional Oeste Márcio Bruno e Gerente de Contratos de Concessão e Programa Sayonara Amorim.