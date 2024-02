Prefeitura doa terreno para obra da adutora

A Prefeitura de Mossoró oficializou a doação do terreno que servirá de passagem para a adutora Apodi-Mossoró, obra considerada fundamental para minimizar o problema da falta d’água na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.

A informação da doação do terreno foi revelada pelo Blog Saulo Vale na manhã desta sexta-feira, 9.

O terreno tem 5.580,00m² numa área localizada no bairro Nova Betânia.

A doação foi recheada de polêmicas. O presidente da Caern Roberto Sérgio Linhares chegou a revelar que o prefeito Allyson Bezerra (União) ensaiou negar o pedido.