Prefeitura do Rio vai comprar imóvel onde foi gravado o filme ‘Ainda Estou Aqui’ e transformar em Casa do Cinema Brasileiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou em suas redes sociais que o município vai comprar o imóvel onde foi gravado o filme ‘Ainda Estou Aqui’ e transformar em Casa do Cinema Brasileiro.

A ideia da compra da casa localizada no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio, foi publicada nesta segunda-feira (3), um dia após o filme ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional.

“Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação”, postou o prefeito.

Segundo o decreto publicado pela Prefeitura do Rio nesta segunda-feira (3), o imóvel na Urca foi declarado de utilidade pública. O texto justifica a ação por levar em conta a relevância da obra de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme.

“(…) Ressalta o dever institucional do Estado de valorizar a memória dos brasileiros que resistiram e superaram o autoritarismo, contribuindo para a retomada da democracia. Outra consideração é o apelo turístico, já que o filme teve reconhecimento internacional”, diz um trecho do decreto.

O proprietário do imóvel que serviu de cenário para o filme está pedindo R$ 14 milhões pela casa. Construída em 1937, a residência de 480 m² passou por uma adaptação para ficar idêntica a que morou a família Paiva, nos anos 1970. O imóvel foi reformado após as gravações.

Nova Casa do Cinema Brasileiro

De acordo com o prefeito, o imóvel será transformado em um museu permanente da história de Eunice Paiva e sua família. O local também vai trazer a história do Brasil no Oscar e servirá de sede da Rio Film Commission, segundo Eduardo Paes.

“Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela – Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”.

“O público ainda poderá conhecer a história do Brasil no Oscar em exposições interativas. Ali também funcionará a nova sede da Rio Film Commission estimulando mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais. E pra não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir”, escreveu Paes.