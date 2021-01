Prefeitura do Natal antecipa pagamento de 100% da folha de janeiro

A Prefeitura do Natal antecipa para esta quinta-feira (28) o pagamento dos salários do funcionalismo público municipal referente ao mês de janeiro de todas as categorias entre ativos, inativos e pensionistas. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) está enviando ao longo do dia as informações bancárias à instituição financeira responsável pelo pagamento e os servidores poderão movimentar o dinheiro em suas contas correntes nesta sexta-feira (29). A quitação de 100% da folha de janeiro vai colocar R$ 66,5 milhões em circulação na economia da capital potiguar.

“Seguimos rigorosamente em dia com os nossos servidores e desse compromisso não abro mão. Apesar das dificuldades financeiras e das consequências negativas advindas da pandemia, a gestão municipal mostra respeito aos homens e mulheres que compõem o quadro do funcionalismo público municipal, reconhecendo o excelente serviço desempenhado por todos. Vamos seguir com esse trabalho minucioso de corte de despesas, acompanhamento de gastos e incremento de receitas para continuar entregando ao natalense uma gestão equilibrada que gere desenvolvimento”, ressaltou o prefeito de Natal, Álvaro Dias.