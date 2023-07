Prefeitura divulga resultado da análise de documentos dos candidatos ao programa “Jovem do Futuro” 2023

SECOM/PMM

A Prefeitura Municipal de Mossoró, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), torna público o resultado da análise documental do processo seletivo para acesso ao programa “Jovem do Futuro” 2023.

A lista com os nomes dos aprovados na análise de documentos pode ser vista no site https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br. A Semasc divulgará convocação para Cadastro de Reserva em edital próprio, visando a ocupação das vagas remanescentes.

O programa “Jovem do Futuro” irá beneficiar 1.000 jovens com ações desenvolvidas pelo Município, visando garantir aos adolescentes formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Cada estudante, ao participar do programa, receberá uma bolsa no valor de R$ 300 durante 4 meses.