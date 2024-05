Prefeitura divulga programação de artistas regionais do MCJ na quarta-feira

A Prefeitura de Mossoró vai divulgar nesta quarta-feira (29), a programação de artistas regionais do Mossoró Cidade Junina 2024. O anúncio será feito em evento no Hotel Thermas, a partir das 18h. O lançamento contará com a participação da artista local Aline Reis e da Banda Inala.

Durante o lançamento, a Prefeitura divulgará as atrações regionais que farão parte do Pingo da Mei Dia e Boca da Noite, além dos polos Estação das Artes, Poeta Antônio Francisco, Arraiá do Povo, São João, Cidadela e Anima Chuva.

O Mossoró Cidade Junina começa nesta sábado, 1º de junho, com o tradicional Pingo da Mei Dia, no Corredor Cultural Antônio Gonzaga Chimbinho, coração da cidade. A festa segue durante todo o mês de junho, até o dia 29, quando os festejos são encerrados no Boca da Noite.