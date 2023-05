Prefeitura divulga programação completa do Mossoró Cidade Junina 2023; confira

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou nesta quinta-feira (11), a programação completa do Mossoró Cidade Junina 2023. O evento deste ano terá início no dia 3 de junho com o “Pingo da Mei Dia” e se estenderá até o dia 24 com o “Boca da Noite”. Ainda no dia 24, além do “Boca da Noite” acontecerão shows no polo Arraiá do Povo na Feira do Bode.

De acordo com a agenda de shows divulgada hoje, o “Pingo da Mei Dia” terá as seguintes atrações: Bell Marques, Raí Saia Rodada e Dan Ventura. Neste ano, a programação de shows do MCJ 2023 acontecerá em dois polos, Estação das Artes e Arraiá do Povo (Feira do Bode). O bloco “Boca da Noite” terá como atrações: Cláudia Leite e Parangolé.

POLO ESTAÇÃO DAS ARTES:

Dia 7 – Adna Santana, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon e Simone Mendes;

Dia 8 – Werick Mendes, Eric Land e Xand Avião;

Dia 9 – Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim;

Dia 10 – Chama as Meninas, Nilson Viana, Zé Cantor e Joelma;

Dia 15 – André Luvi, Iguinho e Lulinha, Taty Girl e Mari Fernandes;

Dia 16 – Guilherme Ferri, Desejo de Menina e Nattan;

Dia 17 – Nataly Vox, Márcia Fellipe, Wallkyria Santos e Mara Pavanelly;

Dia 22 – Jackson Menezes, Felipe Grilo e Leonardo;

Dia 23 – Guto Fortunato, Júnior Vianna e Michele Andrade.

POLO ARRAIÁ DO POVO (FEIRA DO BODE):

Dia 10 – Bonde do Brasil;

Dia 11 – Cavaleiros do Forró;

Dia 17 – Kátia Cilene;

Dia 18 – Waldonys, Amazan e Bartô Galeno;

Dia 24 – Ferro na Boneca e Marina Elali.