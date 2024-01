Prefeitura discute permuta para o Nogueirão e confirma patrocínio a times

A Prefeitura de Mossoró confirmou o patrocínio para os times mossoroenses Potiguar e Baraúnas, que participam do Campeonato Estadual 2024.

O investimento de mais de 250 mil foi anunciado pelo prefeito Allyson Bezerra (União Brasil), nesta quarta-feira (17), durante encontro com os presidentes dos clubes mossoroenses no Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo Municipal.

O encontro realizado na manhã desta quarta-feira (17), no Salão dos Grandes Atos, contou com a participação do prefeito Allyson Bezerra; Alexandre Tavares e Djalma Freire, presidente e vice-presidente do Potiguar, respectivamente; Lima Neto, presidente do Baraúnas; Larissa Maciel, secretária de Esporte e Juventude; Valéria Persali, secretária de Comunicação Social; e Wilson Fernandes, assessor especial do município.

Permuta

Além do fomento, o Município convidou os clubes para participarem da elaboração do projeto do novo estádio. Através da criação de uma comissão, a Prefeitura quer avançar no plano de necessidade do novo estádio.

“Um dia histórico para o futebol de Mossoró, a Prefeitura nos convidou para a participação do projeto de permuta do novo Nogueirão, que mudará o cenário do esporte de Mossoró. Agradecemos pelo convite, o projeto vai beneficiar não só o futebol, mas outras práticas. A participação dos clubes entendemos ser primordial”, defendeu Alexandre Tavares.

Com relação a atual situação do Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, o gestor afirmou que “na minha gestão, o Nogueirão não vai ser um problema, vai ser uma solução. Quero que o ano seja marcante também para o futebol e para isso contamos com os clubes mossoroenses, que estão convidados a participar da comissão para elaboração do projeto”, frisou Allyson Bezerra.