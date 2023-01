Prefeitura de Tibau lança campanha de IPTU 2023 com desconto de 25%

A Prefeitura de Tibau lançou nesta segunda, 02, a campanha de pagamento para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2023.

O IPTU poderá ser pago em parcela única, até 28 de fevereiro com desconto de 25%. Já os contribuintes que optarem pelo parcelamento, não terão desconto, mas poderão parcelar o imposto.

A gestão atual ressalta a importância do pagamento em dia do IPTU, uma cidade melhor se faz com a participação da população, e com esse imposto, o município pode manter os programas de atendimento e investir na melhoria da saúde, educação, iluminação e pavimentação de ruas.

Quem estiver em débito com o município pode procurar a Secretaria Municipal de Tributação para negociação. Maiores dúvidas, entrar em contato pelo telefone 98612-0004.