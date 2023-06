Prefeitura de Tibau iniciou o processo tombamento do patrimônio público

A prefeitura iniciou o processo de tombamento das unidades de saúde, as atividades iniciaram pela descrição de todos os bens, avaliação de vida útil, bens locados, permutados, assim como, os imóveis da Prefeitura de Tibau. Este trabalho conta com a participação de todas as secretarias, e a previsão de conclusão é até o final de 2023.

Este trabalho extenso é necessário para gestão do patrimônio público, visando atender as exigências contábeis e fiscais, e agregar valor e transparência à gestão municipal. O processo de tombamento é uma ação da administração pública que busca preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população.

Estão na coordenação dessa atividade, o Secretário de Administração e Planejamento, Manoel Antonio do Nascimento, a servidora Cacilda Alves, o controlador do município Jalison Julio Rodrigues e Kelvin Stenio. Os autores enfatizaram a relevância de se elaborar um inventário patrimonial, para prestar contas aos órgãos de controle interno e externo, bem como analisar a capacidade contábil e administrativa.