Prefeitura de Tibau anuncia fase de acabamento do Mercado Público

O sonho da população de Tibau está prestes a se tornar realidade com a conclusão do primeiro Mercado Público Municipal, uma iniciativa inovadora que promete transformar a experiência de compras na cidade e impulsionar a economia local.

O projeto, que faz parte do Programa Avança Tibau – PAT, chega agora em sua fase de acabamento. A prefeita Lidiane Marques, que é visionária da obra, celebra este momento como um marco para a cidade. Localizado estrategicamente na Avenida Tereza Patrício, o mercado se destaca também pelo seu design moderno e funcional.

Na estrutura, o Mercado Municipal de Tibau contará com 12 boxes especialmente projetados para os produtores da agricultura familiar, oferecendo uma vitrine privilegiada para a exposição e comercialização de seus produtos. Além disso, o espaço incluirá uma praça de convivência, estacionamento e áreas livres, criando um ambiente acolhedor para os moradores e visitantes.

Com um investimento total de R$ 1.224.867,20, o empreendimento não é apenas uma construção física, mas um investimento na cadeia produtiva do município, proporcionando um local adequado e estimulante para o crescimento dos negócios locais.

“A conclusão do Mercado Municipal representa o compromisso do governo local com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos nossos recursos”, afirma a prefeita Lidiane Marques. “É um espaço que irá beneficiar não só os produtores e comerciantes, mas toda a comunidade, fomentando a economia e fortalecendo as relações sociais.”

A inauguração do mercado é aguardada com grande expectativa pela população de Tibau e promete ser um novo ponto de encontro e um símbolo de progresso para a cidade.