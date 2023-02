Prefeitura de Tibau antecipa em 11 dias o pagamento da folha de Fevereiro

A prefeita de Tibau, Lidiane Marques, autorizou para esta sexta-feira,17, a antecipação do pagamento do salário dos servidores municipais referente à folha do mês de fevereiro, como também o décimo terceiro dos servidores efetivos que fazem aniversário no mês de fevereiro. O pagamento já se encontra efetuado nas contas antes do início da festa carnavalesca.

Lidiane destaca o compromisso da gestão com o respeito e valorização dos servidores. “Apesar das dificuldades financeiras, fizemos um planejamento para que os nossos servidores recebam o salário antes do Carnaval, pois, consiste no compromisso de respeito e valorização dos servidores públicos municipais que poderão pagar as suas contas antecipadamente e também ainda pular o carnaval tranquilo”, falou a prefeita.

A antecipação do pagamento dos salários é possível devido a organização administrativa e financeira da Prefeitura, que tem priorizado o pagamento do funcionalismo municipal.