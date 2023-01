Prefeitura de Tibau amplia assistência oferecida no CER com inclusão de especialidades

Com o objetivo de oferecer aos tibauenses mais serviços voltados para pacientes com deficiência física ou intelectual, a Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria de Saúde do município, ampliou os serviços de saúde prestados pelo Centro Especializado em Reabilitação – o CER, incluindo novas especialidades médicas.

Atualmente, o CER da cidade já contava com atendimento de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia e Assistência Social, agora, oferece também, acompanhamento com Nutricionista, Terapia Ocupacional, Psiquiatria e Neuro pediatria.

O Centro no momento acompanha 75 crianças e a expectativa é que esse número aumente. Os atendimentos da psiquiatria, neuropediatria e nutricionista, acontecem uma vez a cada mês, a terapia ocupacional é realizada todas as quintas-feiras, e os atendimentos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia e Assistência Social, são semanalmente, de segunda a quinta-feira.